ميكالي يختار الإسكندرية لمعسكر المنتخب الأولمبى الأخير قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مدينة الإسكندرية لإقامة معسكر المنتخب الأخير قبل أمم أفريقيا، والذى ينطلق يوم 12 يونيو المقبل، ويستمر قرابة أسبوع، قبل السفر للمغرب للمشاركة بالبطولة المقرر إقامتها بداية من 24 يونيو من الشهر ذاته.

واستعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني خلال اجتماع الجهاز الفني الذى عقد قبل أيام، ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، على أن يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى كل من: البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان وخالد سرحان المترجم والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبى وإصابات الملاعب ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الأداء.