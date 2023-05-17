شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال رجل مباراة البنك الأهلى والإسماعيلى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد هلال، لاعب فريق البنك الأهلى، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب التألق في المباراة والمساهمة في الهدف الأول وإحراز الهدف الثانى.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحراز هدفى فريق البنك الأهلى كريم بامبو في الدقيقة 34، ثم عزز محمد هلال بالهدف الثانى في الدقيقة 63 من ركلة الجزاء.

وألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء هدف لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب العودة إلى تقنية الفار أحرازه سعيدو سيمبورى.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تأمة من قبل لاعبى البنك الأهلى والعديد من الفرص عن طريق محمود السيد وأحمد ياسر وكريم بامبو في غياب تام من قبل لاعبى الإسماعيلى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق الإسماعيلى عند النقطة 29 محتلا المركز الرابع عشر.