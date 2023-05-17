شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 6 لاعبين مصريين في حسم تأهلهم إلى دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

- فوز ندى عباس على الإنجليزية كاتي ماليف بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 9-11, 12-10.

- فوز يثرب عادل على الإنجليزية ساران نجيم بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-6.

- هزيمة هنا معتز أمام اليابانية ساتومي بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-9.

- فوز فريدة محمد على الانجليزية لوسي تيرمل بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 12-14, 14-12, 11-9.

- فوز نادين شاهين على منافستها إينورا فيلارد بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 14-12, 11-2.

- فوز عمر مسعد على منافسه فينالي وينجتون بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 8-11, 11-7.

- هزيمة يحيى النوساني أمام منافسه ليونيل كاردينس بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 9-11, 11-9, 13-11, 11-7.

- فوز علي أبو العنين على منافسه سيزار سالازار بنتيجة 3-1وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-5, 5-11, 11-3.