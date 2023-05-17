شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم رجاء أغادير ويتأهل لمواجهة الزمالك فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 23/36 فى إطار نصف نهائى كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة، ليتأهل للنهائي.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى نظيره الزمالك غدا الخميس على صالة الملك عبد الله الفيصل فى النهائى بعدما تأهل الأخير بالفوز على سبورتنج.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23.

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.