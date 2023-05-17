شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم رجاء أغادير ويتأهل لمواجهة الزمالك فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى نظيره الزمالك غدا الخميس على صالة الملك عبد الله الفيصل فى النهائى بعدما تأهل الأخير بالفوز على سبورتنج.
فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.
وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.
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