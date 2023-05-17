شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة، وأبرزها أوسوريو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان وظهور عواد.

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان وظهور عواد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها غدا الكما لمباراة الزمالك وأسوان بالدورى

الزمالك يهزم سبورتنج 24/25 ويتأهل لنهائى الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 24/25، فى إطار نصف نهائى كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة، ليتأهل للنهائي.

الونش مدافع الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراجة الصليبى

أنهى محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

الزمالك يدرس سفر أحمد فتوح إلى ألمانيا مع الونش لإجراء فحوصات طبية

يدرس مسئولو نادى الزمالك سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ألمانيا مع زميله محمود حمدى "الونش" لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان عليه بعد تكرار إصاباته العضلية خلال الفترة الماضية.

الزمالك يستعيد دونجا والمثلوثى من الإيقاف وعبد المجيد يعود لقلب الدفاع

يعود التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى لفريق الزمالك أمام أسوان، بعد انتهاء إيقافه في ظل النقص العددى أيضا الذى تشهده تلك الجبهة.