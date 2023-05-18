شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المنتخب الأولمبى.. الكاف يستبعد الجابون واختيار الكاميرون بديلا بسبب خطأ إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استبعاد منتخب الجابون تحت 23 عاما من المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشفت لجنة الانضباط بالكاف أن قرار استبعاد منتخب الجابون جاء بسبب خطأ إداري في تسجيل تاريخ ميلاد اللاعب فلوريس دجافي، لذلك قررت اللجنة استبعاد منتخب الجابون من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في المغرب بالإضافة لتعليق مشاركته بالنسخة القادمة.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن منتخب الكاميرون سيحل بدلا من الجابون في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب، مؤكدة أن منتخب الجابون له أحقية الاستئناف على القرار.

في سياق آخر، اختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مدينة الإسكندرية لإقامة معسكر المنتخب الأخير قبل أمم أفريقيا، والذى ينطلق يوم 12 يونيو المقبل، ويستمر قرابة أسبوع، قبل السفر للمغرب للمشاركة بالبطولة المقرر إقامتها بداية من 24 يونيو من الشهر ذاته.

واستعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني خلال اجتماع الجهاز الفني الذى عقد قبل أيام، ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، على أن يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.