شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر أسامة يضيف 3 ذهبيات لمصر فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج ياسر أسامة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بـ3 ذهبيات فى وزن أقل من 102 كجم بالبطولة الأفريقية المقامة بتونس فى الخطف والكلين والنتر.

من ناحية أخرى توج كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بـ3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع فى وزن 89 كجم بالبطولة الأفريقية المقامة بتونس والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

فيما حصلت سارة سمير أيضا على 3 ذهبيات فى نفس الوزن محطمة الرقم الأفريقى. فيما حصل إسلام أبو الوفا على قضية وبرونزيتين فى وزن أقل من 89 كجم، بينما حصلت أيضا أمس نعمة سعيد على 3 ذهبيات فى وزن 71 كجم.