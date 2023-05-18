شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى غزل المحلة بمشاركة رضا شحاتة استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم تحت قيادة رضا شحاتة المدير الفني على استاد المحلة استعدادا لمواجهة بيراميدز القادمة في الدورى الممتاز.

وشارك رضا شحاتة في تقسيمة قوية للاعبين في نهاية المران الذى شهدت حماسا كبيرا بينهم وتشجيعهم على العمل بكل قوة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل على استاد غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.



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تدريب غزل المحلة (2)



تدريب غزل المحلة (3)



تدريب غزل المحلة (4)



تدريب غزل المحلة (5)



تدريب غزل المحلة (6)