شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يغيبون عن أسوان على رأسهم إيفونا أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق أسوان خدمات 4 لاعبين في مباراته أمام الزمالك غدا الخميس بالدوري المصري، على رأسهم الجابوني ماليك إيفونا.

ويغيب عن صفوف أسوان كل من، ماليك أيفونا، خالد وليد، أمين محمد، وإسلام صلاح في المباراة المقرر لها مساء الخميس بالجولة 28 من الدوري المصري.

وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.