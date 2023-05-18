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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 مباراتان، حيث التقى بيراميدز مع فريق راية ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وواجه البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى في بطولة الدورى الممتاز.
البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو
حقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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