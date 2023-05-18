اخبار الرياضه

نتائج مباريات اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 مباراتان، حيث التقى بيراميدز مع فريق راية ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وواجه البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى في بطولة الدورى الممتاز.

البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو

حقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الممتاز.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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