شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا يعودون للتدريبات بقيادة معين الشعبانى استعدادا لـ فيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى إلى التدريبات الجماعية اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية استعدادا لمواجهة فيوتشر في بطولة الدورى الممتاز.

وكان معين الشعبانى منح لاعبى فريق سيراميكا راحة لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباراة غزل المحلة التي حسم التعادل السلبى نتيجة اللقاء ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

ويستعيد فريق سيراميكا جهود المدافع التونسى سيف تقا عقب انتهاء إيقافه بسبب الحصول على ثلاثة إنذرات بالجولة الماضية أمام غزل المحلة.

ويعتمد التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لسيراميكا، على مواطنة سيف تقا فى التشكيل الأساسى للفريق فى المباريات الماضية، وظهر بشكل قوى وإمكانيات عالية.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات.























