شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يتوج بخمس ذهبيات ببطولة أفريقيا المقامة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب المصارعة 5 ذهبيات حتى الآن بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بتونس على مستوى الشابات والشباب.

توجت فرح على بالميدالية الذهبية لوزن 59 كجم بعد الفوز على كلا من: بطلة تونس 4/0، والفوز على بطلة الجزائر 10/0، ثم الفوز على بطلة المغرب بنتيجة 10/0، والفوز على بطلة نامبيبيا بنتيجة 11/0.

كما توجت لوجى ياسين بالميدالية الذهبية للشابات وزن 57 كجم بعد الفوز على كل من بطلة تونس 10/0، والفوز على بطلة الجزائر 10/0، والفوز على بطلة جنوب أفريقيا بنتيجة 6/0.

وعلى مستوى الشباب توج محمود عادل بالميدالية الذهبية وزن 77 كجم بعد الفوز على كلا من : بطل تونس 10/1، والفوز على بطل الجزائر 6/1 ، ثم الفوز على بطل انجولا بنتيجة 11/2، و الفوز على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 10/0.

كما توج كريم الدسوقى بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا وزن 87 كجم بعد الفوز على كلا من بطل تونس٤/٠، والفوز على بطل الجزائر ١٠/٢ ، والفوز على بطل انجولا بنتيجة ٤/٢ ، و الفوز على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة ٤/٠.

وأكمل اللاعب أحمد عبد البارى الميداليات بعد ان توج بالذهبية وزن 55 كجم بعد الفوز على كل من بطل تونس 9/4، والفوز على بطل الجزائر 8/5، والفوز على بطل ناميبيا بنتيجة 9/0.