شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يتوج بخمس ذهبيات ببطولة أفريقيا المقامة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
توجت فرح على بالميدالية الذهبية لوزن 59 كجم بعد الفوز على كلا من: بطلة تونس 4/0، والفوز على بطلة الجزائر 10/0، ثم الفوز على بطلة المغرب بنتيجة 10/0، والفوز على بطلة نامبيبيا بنتيجة 11/0.
كما توجت لوجى ياسين بالميدالية الذهبية للشابات وزن 57 كجم بعد الفوز على كل من بطلة تونس 10/0، والفوز على بطلة الجزائر 10/0، والفوز على بطلة جنوب أفريقيا بنتيجة 6/0.
وعلى مستوى الشباب توج محمود عادل بالميدالية الذهبية وزن 77 كجم بعد الفوز على كلا من : بطل تونس 10/1، والفوز على بطل الجزائر 6/1 ، ثم الفوز على بطل انجولا بنتيجة 11/2، و الفوز على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 10/0.
وأكمل اللاعب أحمد عبد البارى الميداليات بعد ان توج بالذهبية وزن 55 كجم بعد الفوز على كل من بطل تونس 9/4، والفوز على بطل الجزائر 8/5، والفوز على بطل ناميبيا بنتيجة 9/0.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز