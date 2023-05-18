شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 مباراتان، حيث التقى بيراميدز مع فريق راية ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وواجه البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى في بطولة الدورى الممتاز.

البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو