7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها أعلان أوسوريو المدير الفنى للزمالك قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان غدا بالدورى، فى الوقت نفسه كولر المدير الفنى للأهلى يعيد محمود متولى لخط دفاع الفريق الأحمر أمام الترجى فى إياب نصف دورى أبطال أفريقيا.

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان وظهور عواد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها غدا الكما لمباراة الزمالك وأسوان بالدورى

اختارت لجنة الحكام الرئيسية محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان المقرر إقامتها غدا باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

الأهلى يعيد محمود متولى لخط الدفاع فى مباراة الترجى التونسى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة محمود متولى مدافع الفريق للتشكيل الاساسى فى مباراة الترجى التونسى بإياب نصف نهائى دورى الابطال الافريقى.

الونش مدافع الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراجة الصليبى

أنهى محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

بيراميدز يهزم راية بهدفين نظيفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

فاز بيراميدز على راية بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى فتحى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر ، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ16 من البطولة .

الزمالك يهزم سبورتنج 24/25 ويتأهل لنهائى الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 24/25، فى إطار نصف نهائى كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة، ليتأهل للنهائي.

طنطا يفوز على الأوليمبى ويتصدر مجموعة بحرى.. والبلدية يتعادل سلبيا مع شبين

حقق فريق طنطا فوزا صعبا على فريق الأوليمبى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية

محمد الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين ومحاولات لتجهيزه لنهائى أفريقيا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد شكواه من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخير ضد الترجي التونسي.