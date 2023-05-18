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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها الأهلى يعيد محمود متولى لخط الدفاع فى مباراة الترجى التونسى.

الأهلى يعيد محمود متولى لخط الدفاع فى مباراة الترجى التونسى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة محمود متولى مدافع الفريق للتشكيل الاساسى فى مباراة الترجى التونسى بإياب نصف نهائى دورى الابطال الافريقى.

محمد الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين ومحاولات لتجهيزه لنهائى أفريقيا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد شكواه من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخير ضد الترجي التونسي.

خسارة سيدات يد الأهلى أمام بطل انجولا فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية

خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25/21 فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

الأهلى يضع برنامجا لتجهيز على لطفى لخلافة الشناوى فى 4 مباريات

وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق، برنامجا لتجهيز على لطفى الحارس الثانى بالفريق للظهور فى المباريات الأربعة المقبلة أمام الترجى التونسى بجانب مباريات الدورى الثلاثة.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والترجى التونسى بدورى الأبطال؟

يواصل اليوم الاربعاء فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويرغب كولر فى اجراء تغييرات عديدة فى تشكيل المارد الأحمر بمواجهة الإياب أمام بطل تونس وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.