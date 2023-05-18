شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 مباراة واحدة ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، حيث واجه البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى.

البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو