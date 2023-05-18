شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكي: سنقاتل للدفاع عن تاريخ حرس الحدود.. وهذه أسباب تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تذيل ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وبات قريبا من الهبوط.

وقال مكي في تصريحات لليوم السابع: "في اجتماعنا الأول اليوم بعد رحيل أحمد أيوب، وجهنا له الشكر والتحية على كل ما قدمه للفريق منذ بداية الموسم، خاصة أنه لم يبخل بأي جهد لإعلاء مصلحة الفريق وتحسن نتائجه".

وأوضح مكي: "تعاهدنا على القتال حتى آخر مباراة، من أجل الحفاظ على تاريخ الحرس ومستوى اللاعبين، نعلم أن الفترة الماضية صادفنا سوء حظ كبير وغاب التوفيق عنا، وأيضا افتقدنا لبعض الخبرات على مستوى الحلول الفردية التي تسببت في خسارة العديد من النقاط".

وواصل مكي: "لدينا ظروف صعبة نعانى منها، ونعلم مدي صعوبة المهمة، لكننا جاهزون للتحدي، ولن نتراجع عن أهدافنا، ولا يوجد استسلام لدى اللاعبين، لأن الحفاظ على صورة الحرس أمر يعلم أهميته كل الفريق".

واعتذر أحمد ايوب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لفريق حرس الحدود عن الاستمرار كمدير فنى للفريق خلال الفترة القادمة.

ووجه أيوب الشكر لمجلس الإدارة بكامل هيئته تحت قيادة اللواء عماد يماني رئيس النادي علي الثقة الكبيرة التي حظي بها متمنينا التوفيق لناديه فيما هو قادم.

ووافق المجلس علي قبول الاستقالة مع توجيه الشكر للمدير الفني علي محاولاته الجادة رغم سوء التوفيق الذي حالفه خلال فترة توليه المسئولية، وقرر المجلس تكليف محمد مكي بمهام المدير الفني وقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.