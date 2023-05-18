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جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الأهلي يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 مباراة واحدة ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، حيث واجه البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى.

البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو

حقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الممتاز.

البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو

 

جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز 
جدول ترتيب الدورى الممتاز
جدول ترتيب الدورى الممتاز

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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