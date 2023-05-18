شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 مباراة واحدة ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، حيث واجه البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى.

البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو

حقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



جدول ترتيب الدورى الممتاز

جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز