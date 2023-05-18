إيقاف مهاجم برنتفورد الإنجليزي "إيفان توني" لثمانية أشهر بسبب المراهنات



المنامة - ياسر ابراهيم - أوقف مهاجم برنتفورد، الدولي الإنجليزي إيفان توني عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات حسبما أفاد الاتحاد الإنجليزي للعبة الأربعاء.

وأدين توني من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي بـ262 مخالفة مزعومة على مدار أربع سنوات وأوقف مع "مفعول فوري".

وتم إيقاف المهاجم الدولي البالغ 27 عاما حتى منتصف يناير المقبل وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار) بعد أن أقر بـ232 من المخالفات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "تم تعليق إيفان توني عن كرة القدم وجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بأثر فوري لمدة ثمانية أشهر والتي تمتد حتى 16 يناير 2024، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني وتحذيره بشأن سلوكه المستقبلي لخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي للمراهنات".

وتابع "تم اتهام مهاجم برنتفورد بـ262 انتهاكا لقانون الاتحاد الإنجليزي في المجموع بين 25 فبراير 2017 و23 يناير 2021. وسحب الاتحاد الإنجليزي فيما بعد 30 من هذه الانتهاكات وأقر (توني) بـ232 المتبقية".

كما فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على المهاجم الذي لن يسمح له بخوض التمارين مع زملائه حتى 17 سبتمبر المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ألمح المهاجم الإنجليزي إلى أنه يفكر في قبول العقوبة.

وكتب "أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من اللعب خلال الأشهر الثمانية المقبلة".

وأضاف "لم يتم نشر الأسباب المكتوبة للحكم الصادر عن اللجنة بعد، لذلك لن أعلق أكثر في هذه المرحلة (...) أنا الآن أركز على عودتي لممارسة هذه الرياضة التي أحبها في الموسم المقبل".

من ناحيته، أشار برنتفورد في بيان صحفي إلى أنه ينتظر الأسباب المكتوبة للحكم قبل "اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".

وأحرز توني الذي ارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" مرة واحدة ضد أوكرانيا في مارس، 21 هدفا في 35 مباراة مع برنتفورد هذا الموسم، منها 20 في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

وسيكون غياب توني بمثابة ضربة قوية لفريق برنتفورد بعد أن لعب دورا رئيسا في صعوده للمركز التاسع في البريميرليغ قبل جولتين من النهاية.

المصدر: أ ف ب