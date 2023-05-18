ليفربول يعلن مغادرة أربعة من نجومه نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء عن رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم.



واللاعبون الأربعة هم: جيمس ميلنر، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين.



وقال ليفربول في بيان "نستطيع التأكيد أن روبرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين سيتركون النادي في نهاية عقودهم هذا الصيف".



وأضاف "سيتم تكريم هؤلاء على ملعب أنفيلد (في مباراتهم ضد أستون فيلا السبت القادم) بالإضافة إلى تكريمات أخرى لاحقا".



ولعب اللاعبون الأربعة دورا بارزا في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في 2019، قبل أن يكونوا ضمن نواة أول فريق لليفربول يفوز بلقب الدوري بعد غياب لمدة 30 عاما، حيث حصدوا 99 نقطة في موسم 2019-20.



كما حصد الرباعي أيضا لقبين آخرين هما كأس كاراباو، وكأس الإمارات لكرة القدم.



(وكالات)