مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد ويضرب موعداً مع إنتر في النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم -

بلغ نادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه العريض والمستحق على ضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء.



وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1 ليجرّد الفريق الملكي من لقبه ويسجّل حضوره للمرة الثانية في تاريخه في المشهد الختامي لدوري الأبطال.



وسجّل البرتغالي بيرناردو سيلفا (23 و7) والبرازيلي ميليتاو (76) بالخطأ في مرمى فريقه وجوليان ألفاريز (90+1) أهداف مانشستر سيتي.



وسيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا إنتر في المباراة النهائية التي ستستضيفها مدينة اسطنبول في 10 يونيو/حزيران القادم.

