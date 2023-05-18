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مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد ويضرب موعداً مع إنتر في النهائي

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
بلغ نادي مانشستر سيتي نهائي لكرة القدم بعد فوزه العريض والمستحق على ضيفه برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء.
 
وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1 ليجرّد الفريق الملكي من لقبه ويسجّل حضوره للمرة الثانية في تاريخه في المشهد الختامي لدوري الأبطال.
 
وسجّل البرتغالي بيرناردو سيلفا (23 و7) والبرازيلي ميليتاو (76) بالخطأ في مرمى فريقه وجوليان ألفاريز (90+1) أهداف مانشستر سيتي.
 
وسيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا إنتر في المباراة النهائية التي ستستضيفها مدينة اسطنبول في 10 يونيو/حزيران القادم.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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