شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: تفوقنا على الإسماعيلى نتيجة وأداء ونبدأ التحضير لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير بحجم الإسماعيلي والفوز كان نتيجة وأداء رائع وما زال مشوار الدوري صعب للغاية، وسنبدأ في التحضير لمواجهة أسوان القادمة".

وأوضح بابا فاسيليو خلال تصريحات إعلامية: "شخصية لاعبي البنك الأهلي ظهرت بقوة خاصة في هذه الفترة من عمر مسابقة الدوري، وطالبت لاعبي الفريق بين شوطي المباراة بإضافة هدف آخر من أجل تأمين الانتصار والثلاث نقاط، وكان في الإمكان إضافة أهداف أخرى، وسعيد بالتعاون الرائع بيني وبين منظومة الفريق".

وحقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحراز هدفى فريق البنك الأهلى كريم بامبو في الدقيقة 34، ثم عزز محمد هلال بالهدف الثانى في الدقيقة 63 من ركلة الجزاء.

وألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء هدف لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب العودة إلى تقنية الفار أحرازه سعيدو سيمبورى.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تأمة من قبل لاعبى البنك الأهلى والعديد من الفرص عن طريق محمود السيد وأحمد ياسر وكريم بامبو في غياب تام من قبل لاعبى الإسماعيلى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق الإسماعيلى عند النقطة 29 محتلا المركز الرابع عشر.