شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: الفوز على الإسماعيلي طوق نجاه البنك الأهلي من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة بنجاح فريقه فى تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين سجلهما كريم بامبو ومحمد هلال.

وقال نصار، خلال تصريحات إذاعية عقب اللقاء، إن فريق البنك الأهلي حصل على 3 نقاط مهمة في مشوار الفريق للبقاء في الدوري وهى طوق النجاه بالنسبة له، مشيرا إلى أنها خطوة على الطريق الذى ما زال طويلا.

وكشف اللواء مصطفى نصار أنه عقد جلسة سريعة مع لاعبي البنك الأهلي عقب الفوز على الإسماعيلي ليؤكد لهم أن المشوار ما زال طويلا، مشيرا إلى أنهم كانوا على قدر المسئولية ومطلوب منهم مواصلة المشوار، حيث سيلتقى مع أسوان والداخلية وهى نفس الفرق التى تتنافس معه على البقاء.

ووجه رئيس البنك الأهلي التحية إلى اللاعبين و الجهاز الفني للفريق بقيادة اليوناني بابافسليو، مشيرا إلى أن المنظومة كلها متميزة واللاعبين كلهم عارفين المطلوب ويشعروا بخطورة موقفهم منهم وكانوا على قدر المسئولية عندما تغلبوا على الإسماعيلي القادم من فوز على الزمالك، نافيا أن يكون هناك لائحة خاصة.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.