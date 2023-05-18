شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه موريتانيا فى ربع نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر للكرة الشاطئية متصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، موعدا مع موريتانيا في ربع نهائي البطولة، بعدما وصل الأخير لهذا الدور ضمن أفضل أصحاب أفضل مركز ثالث بالمجموعات.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا مثيرا على فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بكاس العرب المقامة بالسعودية.

سجل ثلاثية المنتخب كل من إسماعيل عبد القدوس وأحمد سليمان وإحسان محمد، وسجل هدفي فلسطين اللاعب ثائر أبو عبيدة.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على منتخبى قيرغيرستان بنصف دستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، ومنتخب عمان بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من البطولة وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وتضم البعثة برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، واسلام شاكر مدير المهمات.

واختار المدير الفني مصطفى لطفي قائمة اللاعبين تضم كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.