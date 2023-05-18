شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي الاتحاد يرفض استقالة مصيلحى ويلوح بالاستقالة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اليوم بمقر النادي بالشاطبي بكامل هيئته واعتذر أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي عن الحضور لوجوده خارج البلاد، وذلك عقب تقديم محمد مصيلحي رئيس النادي استقالته من منصبه بصفة رسمية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة نادي الإتحاد خلال اجتماعهم تمسكهم الكامل بتواجد واستمرار محمد مصيلحى على رأس منظومة زعيم الثغر ورفضهم التام للاستقالة.

وفي حالة إصرار محمد مصيلحي على هذه الاستقالة فإن مجلس الإدارة الحالي سوف يعتذر عن الاستمرار وسيتقدم باستقالة جماعية.

وكان محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، قال في تصريحات خاصة، إن قرار الاستقالة من رئاسة النادى نهائي ولا رجعه فيه، وقد تقدم باستقالته لوزير الشباب والرياضة في اجتماع جمعهما اليوم.

وتعود استقالة رئيس نادي الاتحاد السكندري بعد خسارة فريق السلة نهائي بطولة السوبر أمام الأهلي، وخسارة فريق الكرة أمام إنبي بالدوري المصري الممتاز، مما تسبب فى تهجم بعض جماهير النادي الغاضبة على شخصه بشكل لا يقبله إنسان أمام عائلته وأهله.