شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعانى من كسر فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى مروان محسن، لاعب فيوتشر، من الإصابة بكسر في الوجه ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات للتعافي منها. وتعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

تقدم مروان محسن لفيوتشر من ضربة جزاء في الدقيقة 32، وتعادل سموحة في الدقيقة 44 عن طريق هدف ذاتى أحرزه باسم على ظهير أيمن فيوتشر بالخطأ في مرماه، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرتفع رصيد سموحة إلى 35 نقطة في المركز الـ10، بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثانى بجدول الدورى.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين، وظهرت رغبتهما فى تحقيق الفوز لخطف الثلاث نقاط فى ظل سعى أصحاب الأرض للتقدم خطوة فى جدول الترتيب، بينما يسعى أبناء فيوتشر للابتعاد بوصافة جدول الدورى فى ظل المنافسة القوية بينها وبين بيراميدز والزمالك على تحقيق المركز الثانى، على أمل المشاركة فى الموسم المقبل بدورى أبطال أفريقيا.

وفى الشوط الثانى ضغط الفريقان بغية إحراز هدف التقدم دون جدوى بسبب الدفاع المحكم من جانب اللاعبين، وحاول لاعبو فيوتشر احراز هدف الفوز بالضغط المباشر والتي كانت قريبة في اللحظات الأخيرة من إحراز هدف الفوز من عرضية وضعها محمد رضا بوبو بجانب المرمى.