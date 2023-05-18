شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى والمران الختامى للأهلى قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى والترجى التونسي إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية فى استاد القاهرة.

ويتحدث المدير الفنى للأهلى وكابتن الفريق إلى وسائل الإعلام عن مباراة الترجى ورؤيتهما للقاء العودة المحدد له مساء الجمعة.

ويقام المؤتمر الصحفى الخاص بفريق الترجى التونسى بحضور المدير الفنى وكابتن الفريق، فى الثانية عشرة ظهرًا فى قاعة المؤتمرات الصحفية فى استاد القاهرة.

ويخوض الأهلى مرانه الختامى فى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة الترجي.

وسيتم فتح تدريب الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ‏

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الترجى التونسى فى العاشرة من مساء الجمعة باستاد القاهرة، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا