بنتيجة أربعة أهداف دون رد .. مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد ويصعد لنهائي أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق مانشستر سيتي في حسم بطاقة التأهل على حساب ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم السيتي التأهل بنتيجة 5 أهدف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما تعادل إيجابياً بهدف لمثله في العاصمة مدريد.

بتلك النتيجة يضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا في المباراة النهائية أمام إنتر ميلان الإيطالي.

جاء الهدف الأول من تسديدة قوية بيرناردو سيلفا في الدقيقة 23 من داخل منطقة الجزاء.

وعزز أيضاً بيرناردو سيلفا تقدم فريقه برأسية في شباك ريال مدريد في الدقيقة 36.

والهدف الثالث جاء عن طريق مانويل أكانجي في الدقيقة 76.

واختتم أهداف مانشستر سيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة 91.

ويعد ذلك النهائي هى الثاني في تاريخ مانشستر سيتي.