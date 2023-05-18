«أهان كرامتي وتاريخي» .. شرط مرتضى منصور للعودة لرئاسة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لن يعود لمنصبه في رئاسة القلعة البيضاء إلا بحكم قضائي يمحو لقب "المعزول" مشيرًا إلى الانتهاء من الشكاوي الثلاثة التي سترسل للفيفا لحفظ حقوق النادي.

قال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الحمد لله علي إستمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين و الشتامين و الكاذبين و المتربصين".

أضاف:" أما بالنسبة لي مازلت مستمر علي موقفي وهو الاعتذار رغم ان الاشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحوا لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات منها ثلاثة متتالية لأول مرة في تاريخ النادي".

أشار:" أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهم التطوعي في الإشراف علي فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع إستمرار دعمي و دعمهم حتي الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان".

واصل:" ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوي الثلاثة بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتي لا يجرؤ أي كيان الإعتداء عليها مرة أخري".

أكد:" وفي النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم".

أتم مرتضى منصور:" فالجماهير والاعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الإنتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدٍ من أعظم الأندية في العالم".