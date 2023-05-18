شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم الخميس 18 / 5 / 2023 بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو لمواجهة أسوان بالدورى، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

تشهد مباراة الزمالك أمام أسوان فى الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى عودة كل من نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثى، بعد انتهاء إيقافهما بسبب تراكم الإنذارات، مما أدى لغيابهما عن مواجهة الإسماعيلى، كما تشهد مباراة أسوان غياب حاتم سكر بسبب الإيقاف.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام الإسماعيلى، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

حقق فريق الإسماعيلى انتصارا ثمينا على الزمالك فى بطولة الدورى، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلى على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدورى سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسى 3 / 2 فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ32، فى مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.