شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات نارية اليوم بالقسم الثانى.. 6 لقاءات بالصعيد ومباراتان فى بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس، 8 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دورى القسم الثانى، 6 لقاءات منها فى مجموعة الصعيد بين أسمنت أسيوط مع مصر المقاصة، تليفونات بنى سويف مع الألومنيوم، شبان قنا مع لافيينا، مركز شباب طامية مع بترول أسيوط، الجونة مع ملوى، النصر للتعدين مع ديروط، ومباراتين فى مجموعة بحرى بين كفر الشيخ مع سبورتنج، بروكسى مع المصرى بالسلوم.

يحل فريق لافيينا متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 56 نقطة، ضيفا على فريق شبان المسلمين بقنا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها النرويجى جورج كاليدى مدرب فريق لافيينا فى العودة بالثلاث نقاط ومواصلة الصدارة قبل 4 جولات من النهاية، فيما يسعى شبان المسلمين فى استغلال عاملى الأرض والجمهور لانتزاع الفوز وإسقاط المتصدر.

ويستضيف فريق الجونة صاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة، فريق ملوى متذيل الترتيب برصيد 18 نقطة، فى مباراة سهلة نشبيا لأبناء أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة الذى يبحث العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع المنيا فى الجولة الماضية وطالبهم بضرورة تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على لافيينا، فى المقابل سيحاول أبناء ملوى العودة بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه وإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثالث.

ويحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ضيفا على فريق مركز شباب طامية صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأمل البترول فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على الصعود لآخر جولة، فيما يسعى نادر السيد مدرب طامية فى تحقيق الفوز والهروب من منطقة الهبوط للقسم الثالث.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من أسمنت أسيوط مع مصر المقاصة، تليفونات بنى سويف مع الألومنيوم، النصر للتعدين مع ديروط.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة والعشرين فى مجموعة الصعيد، غدا بمباراتى المنيا مع المدينة المنورة، والفيوم مع كيما أسوان.