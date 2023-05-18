شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادا للترجى ..و15 دقيقة لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس ، تدريباته استعداداً لمواجهة الترجي الحاسمة المقرر لها العاشرة من مساء غداً، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويجتمع كولر مع لاعبي الفريق قبل المران من أجل التأكيد على بعض النصائح الفنية والتعليمات الخاصة بمباراة الغد المرتقبة.

ويُحدد المدير الفني في مران اليوم خطة الأهلي لمواجهة الترجي والتى ستقوم في الأساس على التسجيل المُبكر وعدم إستقبال أي أهداف من أجل إجهاد أي محاولات للترجي لعمل "ريمونتادا" يصعد بها لنهائي دوري الأبطال بعدما خسر بطل تونس على ملعبه بثلاثية نظيفة.

ويسمح كولر لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.