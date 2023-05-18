شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان اليوم الخميس 18 / 5 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أسوان باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

2_ترتيب أسوان فى جدول الدورى

يحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

3_نتيجة أخر ظهور للزمالك فى الدورى

خسر الزمالك من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى

4_نتيجة أخر ظهور لأسوان فى الدورى

حقق تماسيح النيل فوزاً على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.

5_الزمالك يتفوق على أسوان فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لأسوان 4.53 مليون يورو.

6_ 24 مباراة جمعت الزمالك وأسوان

التقى الزمالك مع أسوان فى 24 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع 23 مباراة بالدورى ولقاء بالكأس وحقق الفارس الأبيض 15 انتصاراً مقابل فوزين لتماسيح النيل وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

سجل الزمالك 48 هدف فى شباك أسوان بينما اكتفى تماسيح النيل بتسجيل 13 هدف فى الشباك البيضاء.

7_المباراة الأولى والأخيرة بين الزمالك وأسوان

اللقاء الأول بين الفريقين كان يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1 بينما انتهى اللقاء الأخير بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.

8_الخماسية أكبر نتيجة بين الزمالك وأسوان

النتيجة الأكبر كانت فوز الزمالك 5-0 فى موسم 2002/2003 بينما هداف مواجهات الفريقين هو عبد الحليم على برصيد 5 أهداف، ويعد أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الزمالك وأسوان هو طارق السيد برصيد 8 مباريات

9_القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

10_أرقام أوسوريو مع الزمالك

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 4 مباريات قبل مواجهة أسوان بواقع ثلاثة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى فوزين وتعادل وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته خمسة أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.