شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب شكل ومواعيد تصفيات كأس العالم 2026 فى اجتماع الكاف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر ومسئولو اتحاد الكرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لشكل ومواعيد تصفيات كأس العالم عن القارة السمراء.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة ملفات هامة للمنتخبات الأفريقية، فى اجتماع شامل للكاف الخميس المقبل، على رأسها تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2024 وموعد قرعة البطولة والوقت المحدد لإنطلاقها.

كما يتطرق الاجتماع العام للاتحاد الأفريقى للطريقة التى يتم بها التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تشهد القارة السمراء أنظمة مختلفة للتأهل إلى الحدث المونديال، منها طريقة المجموعات المؤهلة مباشرة للمونديال، أو المجموعات المؤهلة لمباراة فاصلة مثل التى جرت فى أخر نسخة من التصفيات.

وتناقش اللجنة التنفيذية للكاف عددًا من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، بما فى ذلك تواريخ وشكل تصفيات كأس العالم 2026، والعطاءات الخاصة بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم 2023، ودورات التدريب والتطوير التى سيتم طرحها فى الاتحادات الأعضاء على التوالى، مع التزام الكاف بتطوير كرة القدم فى إفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رفض طلبا من اتحاد الكرة المصرى بتأجيل مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لتقام يوم 19 يونيو المقبل، بدلا من 14 من نفس الشهر.