شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام أوتوهو الكونغولي لتحديد برونزية الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25/21 أمي فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.
تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سبورتنج المكنين التونسى بنتبجة 31/22 فى ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد ، ليتأهل لنصف النهائى.
وتلقى الأهلى الخسارة من نظيره أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15.
وتواجد الأهلى بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).
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