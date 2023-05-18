شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام أوتوهو الكونغولي لتحديد برونزية الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى فى الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، نظيره أوتوهو الكونغولي فى إطار تحديد برونزية بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25/21 أمي فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سبورتنج المكنين التونسى بنتبجة 31/22 فى ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد ، ليتأهل لنصف النهائى.

وتلقى الأهلى الخسارة من نظيره أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15.

وتواجد الأهلى بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).