شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم ،الخميس ، الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي وهو الإجتماع الذي سيشهد الإتفاق على جميع الأمور الفنية والتفاصيل الخاصة بالمباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يحضر مارسيل كولر ومعه كابتن الأهلي مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة الغد حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

على صعيد متصل ، ينتظر مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا من أجل تقديم إلتماس رسمي للكاف.

وإستقر الأهلي على تقديم تظلّم للكاف بسبب أحداث مباراته مع الهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قام الكاف يتغريم الأهلي 100 ألف دولار.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن الغرامة المالية الموقعة من الكاف مبالغ فيها، لاسيما بعدما قدم مسئولو القلعة الحمراء ما يدعم موقفهم ويكذب الأسانيد التى اعتمد عليها الفريق السوداني في شكواه للكاف، وأن الجمهور لم يخرج عن النص فى المباراة التى خرجت بشكل لائق.