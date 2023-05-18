شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام بطل زامبيا فى ربع نهائى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره جرين بافلو بطل زامبيا ظهر اليوم الخميس فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمس الأربعاء على نظيره csv الكاميرونى بنتيجة3/0 فى إطار دور الـ16.

كما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المرسى التونسى بنتيجة 3/2 فى إطار ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية. ونجح فريق الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته على نافال النيجيرى بنتيجة 3/0 السبت.

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء الماضى استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 الإثنين الماضى على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.