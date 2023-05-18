شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُحفّز على لطفى للدفاع عن عرين الأهلى فى مباراة الحسم أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع على لطفي حارس مرمى الفريق من أجل دعمه وتحفيزه جيداً قبل لقاء الترجي التونسي غداً في دوري الأبطال والذي سيُشارك فيه لطفي أساسياً بسبب غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني ومعه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى على التحدث مع على لطفي ودعمه والتأكيد له على ثقة الجهاز الفني والجميع في الفريق في قدراته الفنية ، وشددا له على أنه كثيراً ما دافع عن عرين الأهلي من قبل وأظهر مستوى مُتميز لذا عليه أن يُعبر عن قدراته بشكل قوي في مباراة الترجي الهامة التى يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة فيها من أجل تأكيد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة على ملعب رادس.

وتحدث كولر مع على لطفي عن أهمية مباراة الترجي وضرورة التركيز فيها بعيداً عن نتيجة مباراة الذهاب ، وطالبه بأن يكون في كامل لياقته خاصة وأن الشناوي سيغيب ثلاث مباريات في بطولة الدوري بسبب عقوبة الإيقاف التى تعرض لها مؤخراً وهذا يُعني أن فترة مشاركة لطفي في المباريات لن تقتصر على لقاء الترجي غداً.