شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى تطير إلى رواندا للمشاركة فى نهائيات bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير مساء اليوم بعثة فريق سلة النادى الأهلى رجال إلى رواندا، للمشاركة فى نهائيات بطولة bal التى تقام فى كيجالى.

وخاض الفريق أمس المران الأخير على صالة زويل بأكتوبر، بعد ساعات من التتويج ببطولة دورى السوبر لهذا الموسم بعد التغلب على الاتحاد فى النهائيات 3/4 مم اجمالى المبارايات التى تم خوضها فى best of 5 حيث فاز الاهلى فى 3 مباريات من أصل 4 جمعت بين الفريقين.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائيات بطولة bal، بعد خوض 5 مباريات فى البطولة، ونرصد فى التقرير التالى مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.

حقق الأهلى الفوز فى مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 92-74

حقق الأهلى الفوز فى مباراته الثانية على سيتى أويلرز بنتيجة 74-72

حقق الأهلى الفوز فى مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقى بنتيجة 91-75

خسر الأهلى فى مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولى بنتيجة 91-90

حقق الأهلى الفوز فى مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70