شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول كابتن الأهلى أمام الترجى فى دورى الأبطال لأول مرة بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك حدث تاريخى ينتظر التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى أمام الترجى في المباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة، فى إياب دور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه على "فيس بوك": "هناك حدث تاريخى يترقبه على معلول حال عدم مشاركة محمد هانى ومشاركة خالد عبد الفتاح بدلا منه، وفى غياب محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر للإصابة، سيكون على معلول هو حامل شارة القيادة أمام الترجى غدا".

وصعد النادى الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.