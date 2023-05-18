شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة أسوان الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، عن الفوز الثالث له مع الزمالك عندما يوجه في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق أسوان على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا، في المقابل يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

أرقام أوسوريو مع الزمالك

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 4 مباريات قبل مواجهة أسوان بواقع ثلاثة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى فوزين وتعادل وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته خمسة أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ويبحث الزمالك عن تصحيح المسار بعد الخسارة أمام الإسماعيلى فى الجولة الماضية وبات مهدداً بفقدان مقعده فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يسعى أسوان لتكرار فوزه على الفريق الأبيض لتحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى.

وركز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة أسوان، كما حذر اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر.

كما يدرس أوسوريو تغيير طريق اللعب فى مباراة أسوان وإعادة لاعبى الزمالك إلى مراكزهم بعد توظيفهم بطريقة مختلفة فى مباراة الإسماعيلى الماضية وأقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدورى وانتهت بخسارة الفريق الأبيض 2 / 1، وذلك بعد خوضه لقاء الإسماعيلى بطريقة مختلفة عن التى اعتاد عليها فريق الزمالك فى الفترة الأخيرة وكانت الأقرب لـ 3-3-3- 1، مع تغيير مراكز اللاعبين.