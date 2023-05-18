شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. تعرف على المباريات المتبقية لفرق المقدمة بمجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق لافيينا بقيادة النرويجى جورج كاليدى، ترتيب مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن الجونة صاحب الوصافة، بعد مرور 25 جولة من المسابقة وقبل 5 جولات على النهاية.

ونستعرض المباريات المتبقية لثلاثى المنافسة على الصعود بالصعيد في التقرير التالى..

لافيينا "56 نقطة"

يلتقى لافيينا مع شبان قنا "خارج أرضه"، الفيوم "داخل أرضه"، النصر للتعدين "خارج أرضه"، تليفونات بنى سويف "داخل أرضه"، أسمنت أسيوط "خارج أرضه"

الجونة "54 نقطة"

يواجه فريق الجونة كلا من ملوى "داخل أرضه"، المدينة المنورة "خارج أرضه"، مركز شباب طامية "داخل أرضه"، مصر المقاصة "داخل أرضه"، شبان قنا "خارج أرضه"

بترول أسيوط "50 نقطة"

يلتقى بترول أسيوط مع كل من مركز شباب طامية "خارج أرضه"، شبان قنا "داخل أرضه"، الفيوم "خارج أرضه"، النصر للتعدين "داخل أرضه"، تليفونات بنى سويف "خارج أرضه".

ويحل فريق لافيينا متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 56 نقطة، ضيفا على فريق شبان المسلمين بقنا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها النرويجى جورج كاليدى مدرب فريق لافيينا فى العودة بالثلاث نقاط ومواصلة الصدارة قبل 4 جولات من النهاية، فيما يسعى شبان المسلمين فى استغلال عاملى الأرض والجمهور لانتزاع الفوز وإسقاط المتصدر.

ويستضيف فريق الجونة صاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة، فريق ملوى متذيل الترتيب برصيد 18 نقطة، فى مباراة سهلة نشبيا لأبناء أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة الذى يبحث العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع المنيا فى الجولة الماضية وطالبهم بضرورة تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على لافيينا، فى المقابل سيحاول أبناء ملوى العودة بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه وإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثالث.

ويحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ضيفا على فريق مركز شباب طامية صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأمل البترول فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على الصعود لآخر جولة، فيما يسعى نادر السيد مدرب طامية فى تحقيق الفوز والهروب من منطقة الهبوط للقسم الثالث.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من أسمنت أسيوط مع مصر المقاصة، تليفونات بنى سويف مع الألومنيوم، النصر للتعدين مع ديروط.