اخبار الرياضه

تعرف على تاريخ الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل نسخة الليلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل نسخة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد القمة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

 

أول بطولة أفريقية للكؤوس أقيمت بمدينة بورسعيد عام 1985  وحصل علي اللقب نادي الزمالك و حصل نادي الأهلي على المركز الثاني. 

 

الزمالك حصل علي لقب البطولة 6 مرات أعوام، 1985 ،2010,2011,2016,2019,2022. 

 

الزمالك حصل علي المركز الثاني مرتين أعوام 2012,1987. 

 

الأهلي حصل علي لقب البطولة 4 مرات أعوام، 2013,2017,2018,2021. 

 

الاهلي حصل علي المركز الثاني6  مرات أعوام،1985,2001,2014,2015,2019,2022.

 

تقابل  الفريقين مرتين الأولي في نهائي عام1985  التي استضافها نادي بورسعيد و استطاع ان يفوز الزمالك بتلك النسخة و الحصول علي أول  القابه في البطولة و الثانيه بمدينه نيامي عام 2022 وحقق  الزمالك الفوز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا