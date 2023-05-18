شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل نسخة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد القمة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

أول بطولة أفريقية للكؤوس أقيمت بمدينة بورسعيد عام 1985 وحصل علي اللقب نادي الزمالك و حصل نادي الأهلي على المركز الثاني.

الزمالك حصل علي لقب البطولة 6 مرات أعوام، 1985 ،2010,2011,2016,2019,2022.

الزمالك حصل علي المركز الثاني مرتين أعوام 2012,1987.

الأهلي حصل علي لقب البطولة 4 مرات أعوام، 2013,2017,2018,2021.

الاهلي حصل علي المركز الثاني6 مرات أعوام،1985,2001,2014,2015,2019,2022.

تقابل الفريقين مرتين الأولي في نهائي عام1985 التي استضافها نادي بورسعيد و استطاع ان يفوز الزمالك بتلك النسخة و الحصول علي أول القابه في البطولة و الثانيه بمدينه نيامي عام 2022 وحقق الزمالك الفوز.