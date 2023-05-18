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سيدات يد الأهلى يهزمن أوتوهو الكونغولي ويحصدن برونزية الكؤوس الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، على نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة 29/16 فى إطار تحديد برونزية بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة، ليحصد المركز الثالث.

خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25/21 أمس فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سبورتنج المكنين التونسى بنتبجة 31/22 فى ربع نهائى كأس الكؤوس الأفريقية لليد، ليتأهل لنصف النهائى.

ونجح فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى فى تحقيق الفوز على نظيره النواصر المغربى بنتيجة 42/12 فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية الأحد.

وتلقى الأهلى الخسارة من نظيره أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولى بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15.

وتواجد الأهلى بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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