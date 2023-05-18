شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف حقيقة غياب مروان عطية عن مباراة الترجى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، جاهزية مروان عطية لمباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ، موضحاً أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الماضية بشكل طبيعي.

وأوضح الجهاز الطبي أن مروان عطية عانى من نزلة برد غاب على أثرها من مران الفريق الذي أُقيم يوم الأثنين الماضي قبل أن يتعافى تماماً من نزلة البرد ويشارك في مران الفريق يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل طبيعي ليؤكد جاهزيته لمباراة الترجي المرتقبة.

ويلتقي الأهلي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة‘ مع الترجي التوسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز الأحمر في الذهاب بثلاثية نظيفة بواقع هدفين لـ بيرسي تاو وهدفاً لكهربا.

وأوضح الجهاز الطبي أن مروان عطية جاهز لمباراة الترجي على الصعيد الطبي لكن مشاركته تبقى في "يد" الجهاز الفني بإعتبار أن هذه أمور فنية خاصة بالجهاز الفني.