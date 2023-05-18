شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بإنشاء بطولة مصرية جديدة بين بطلى الدورى وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المحترفة انشاء بطولة جديدة للكرة المصرية تجمع بين بطلي الدوري وكاس الرابطة، لتكون البطولة الجديدة هي ثالث البطولات التي تشرف عليها الرابطة بعد الدوري وكاس الرابطة.

وكشف مصدر في رابطة الأندية أن هناك توجه لإقامة بطولة جديدة، بين بطلي الدوري وكأس الرابطة للموسم المقبل، ومن ضمن الأسماء المقترحة لها كأس سوبر الرابطة.

وتتنافس الأندية المصرية فيما بينها حاليا على بطولات الدوري، كأس مصر، كأس الرابطة، السوبر المصري، بجانب بطولة مستحدثة تحت مسمى بطولة النخبة بين أبطال المسابقات الثلاثة الأولى وفريق أخر تختاره الرابطة، بخلاف البطولة المقرر انشائها بين بطلي الدوري وكأس الرابطة.

في سياق آخر، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن وصول النادى الأهلى إلى المباراة النهائية من دورى أبطال أفريقيا لن يؤثر على موعد نهائى بطولة الدورى المصرى.

وأضاف أحمد دياب: "نتواصل دائما مع إدارة الأهلى لتوفير أكبر عدد من الجمهور لتدعيم الأهلى فى البطولة الأفريقية، ونحاول زيادة الأعداد، ووصول الاهلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لن يؤثر على نهاية الدورى، وحارصين على نهاية الدورى فى الموعد المحدد ونسير حتى الآن بشكل جيد ووصلنا للاسبوع الثامن والعشرين".