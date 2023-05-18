شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل المرحلة الثانية لنادى "سيتى كلوب" فرع طنطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق اليوم الخميس، مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب، برئاسة الدكتور مصطفى عزام، تشغيل المرحلة الثانية لنادى سيتى كلوب طنطا، والتى تتضمن المبنى الاجتماعى وحديقة الاطفال ومجمع ملاعب الاسكواش ومبنى تغيير الملابس ومبنى الالعاب الاليكترونية، بجانب إضافة مساحات جديدة لاند سكيب و التى تستوعب المزيد من الخدمات والمناطق الترفيهية لاعضاء النادى.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مصطفى عزام رئيس المجموعة عن عميق امتنانه لكافة أعضاء مجموعة الاندية المنتشرة فى 20 محافظة، مؤكدًا أن العمل حاليا يرتكز على وضع اللمسات النهائية مع استشارى المشروع للتصميمات الهندسية للمرحلة الثالثة بفرع نادى طنطا وباقى الفروع حتى تتواكب التصميمات مع تطلعات الأعضاء الحاليين والجدد.

وأشار عزام إلى أنه جارى مراجعة و دراسة كافة أسعار العضويات الجديده اعتبارا من يوليو المقبل فى ظل التحديات الخاصة بتكاليف البناء والمنشآت الرياضية والمعدات الميكانيكية لحمامات السباحة التى تضاعفت خلال العام الماضى مما أثر سلبا على البرنامج الزمنى الموضوع للانتهاء من جميع الفروع.

وأضاف رئيس المجموعة أن مجلس إدارة سيتى كلوب يتفهم ظروف ومطالب الأعضاء ويعمل على حلها تباعا حتى تكون أندية سيتى كلوب فى مستوى تطلعات أعضائها.