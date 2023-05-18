شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سميرة: طموحى لا محدود وأرغب فى كسر رقمى العالمى بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللاعبة العالمية سارة سمير نجمة منتخب مصر لرفع الأثقال، سعادتها لتحقيقها ثلاثة أرقام قياسية فى البطولة الأفريقية لرفع الاثقال بتونس، موضحا أنها ليست المرة الأولى التى تحطم خلالها أرقاما قياسية بأفريقيا، بل انها تسعى دائما لتحطيم أرقامها بالبطولات الافريقية، مؤكدة أن هدفها الأسمى ورغبتها الأساسية هى كسر الرقم العالمى، وتمثيل بلادها فى الاولمبياد بشكل يشرف كل المصريين.

وقالت سارة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بتونس، إنها استعدت جيدا للبطولة، وأن استعداداتها ليست للبطولة الافريقية فحسب وإنما الاستعداد لهدف أكبر ألا وهو المشاركة في الأولمبياد المقبلة باريس 2024، لافته إلى أن المشاركة في البطولة الأفريقية تعد واحدة من المحطات المؤهلة للأولمبياد.

وأوضحت البطلة المصرية، أنه على الرغم من أهمية المشاركة في البطولات داخل القارة الأفريقية إلا أنها تسعى دوما إلى ما هو أفضل وأقوى من حيث المشاركة والمنافسة على تحقيق نتائج وميداليات مشرفة ببطولة العالم والأولمبياد.

وأشارت سارة سمير، إلى أنها بفضل من الله، حطمت 3 أرقام قارية جديدة في منافسات أوزان الخطف من 115 إلى 117، والكلين من 145 إلى 151، والمجموع الكلي 268 كيلوجراما، بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تستضيفها تونس حاليا.

وأكدت أن رفع الاثقال من بين الرياضات التي تتسم بالصعوبة وتحتاج إلى تركيز شديد وتدريب كبير، مشيرة إلى أن اللعبة من المتعارف عليها أنها لعبة للرجال ولكن بفضل الله الإناث اثبتن كفاءة وتألق بها.

وفيما يخص دعم وزارة الشباب والرياضة، أكدت البطلة المصرية سارة سمير، أن هناك اهتماما كبيرا بأبطال الألعاب الفردية في الوقت الحالي، عكس ما كان يحدث في الماضي، لافته إلى انتشار اللعبة في مصر بشكل يدعو للسعادة خاصة بعد تحقيقها لميدالية في أولمبياد ريو دي جانيرو، وهو ما ساهم في معرفة أغلب مواطني محافظة الإسماعيلية مسقط رأسها للعبة وأصبح في الغالب بكل بيت هناك فرد يمارس لعبة رفع الأثقال وهو ما أسعدها شخصيا.

وحول حلمها .. أعربت البطلة المصرية سارة سمير، عن أملها في تحقيق المزيد من الميداليات في مختلف البطولات الكبرى من أجل رفع الراية المصرية وأقربها منافسات أولمبياد 2024 والسعي وراء الحلم الأكبر وهو حصد الميدالية الذهبية.