شكرا لقرائتكم خبر عن كولر : ثلاثية الذهاب لن تخدعنا وسنواجه الترجى بدون غرور أو استهتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق للأهلى، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجى التونسى بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثانى لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال.

وأضاف مارسيل كولر: «لا يوجد فى قاموسى مسألة الاستهتار بمنافس، والترجى التونسى فريق كبير خلق فرصا فى مباراة الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير فى المباراة غدًا».

واستكمل: «نواجه فريقا كبيرا، وكل لاعبى الأهلى فى أعلى معدلات درجات التركيز، وهناك تأكيد على غلق مباراة الذهاب وعدم التفكير فى نتيجتها».

وأشار فى رده بشأن غياب محمد الشناوي: «الأهلى يملك قائمة لاعبين كبار، والشناوى حارس كبير وكابتن الفريق، لكن أى لاعب يرتدى قميص الأهلى قادر على تعويض أى غياب، وكل الفريق به عناصر مميزة وقادرة على تمثيل الأهلي».

واستكمل: «مباراة الترجى مهمة ونخوضها بفكر أنها الشوط الثانى الذى يلعب فى القاهرة، ويجب أن نلعب بمنتهى الجدية، ولا ننخدع لنتيجة الذهاب، ويحدث فى أوروبا والعالم أجمع تحول مثل هذه النتائج فى لقاء العودة».

ورفض كولر التعليق على أى تغيير فى التشكيل من أجل إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الأهلى لا يتعامل مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، بل هى شوط ثانٍ فى القاهرة من أجل التأهل.

وأشار إلى أنه سعيد بحالة اللاعبين منذ العودة من تونس؛ لأن اللاعبين يتمتعون بتركيز وهدوء كبيرين، ولا يوجد تعالٍ أو غرور؛ بسبب نتيجة مباراة الذهاب، خصوصا أننا جميع نعرف قيمة الترجى جيدًا ولا يجب أن نتباهى بالنتيجة.

وردًا على سؤال حول مستوى بيرسى تاو حاليًا قال كولر: «بيرسى تاو لاعب مميز، وتعرض لإصابة قبل أن يخوض برنامجا صحيحا، واستعدناه فى الوقت المناسب فى أفضل حالاته، والجميع يساعده لإظهار أفضل ما لديه من قدرات، كل ذلك يقوم به الجهاز الفنى، واللاعبون أيضا حوله فى أفضل حالاتهم».

واستكمل كولر: «بالنسبة لضياع الفرص، هذا يحدث فى أى فريق، ولا يوجد فريق يحرز كل الفرص، ودورى أن أتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر لتصحيح بعض القرارات التى يتخذها اللاعبون فى ثوانٍ من أحداث اللقاء ».

وردا على سؤال حول أداء الأهلى فى مباراة الذهاب قال كولر: «الفوز خارج ملعبنا بثلاثية يدل على أننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس كبير. فريقى قدم عرضا جيدا، وسيطر على أجزاء كبيرة من اللقاء واستطاع خلق الكثير من الفرص وأهدر اللاعبون بعضها، وهذا ما أسعى لتفادى حدوثه غدا».

وعن أى منافس محتمل فى مباراة النهائى الإفريقى قال : «لم ننته من مباراة نصف النهائى بعد، وأعمل منذ زمن فى كرة القدم، وتعلمت ألا أتمنى اختيار المنافس، وأطبق هذا فى رويتى للنهائى، وأفكر فى مباراة الغد فقط، وإذا استطعت الصعود، فسوف أشاهد مباراة السبت؛ لأقوم بتحليل المنافسين وليس لاختيار أحدهما لمواجهته فى النهائي.