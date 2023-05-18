شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ إجراء فسخ تعاقده مع جونيور أجايى.. واللاعب يطلب عقده كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، التفاوض مع النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق من أجل فسخ التعاقد معه بالتراضى بعد ابتعاد اللاعب عن الملاعب منذ التعاقد معه في بداية الموسم.

وتعرض جونيور أجايى لإصابة قوية في فترة التحضيرات للموسم الحالي، مما أدى إلى غيابه حتى الآن عن الفريق السكندرى، بعد معاناته من كسر فى ساق القدم، والتى تعرض لها فى آخر مباريات سموحة الودية للموسم الجارى.

ويسعى مسئولو سموحة إلى الوصول إلى اتفاق مع اللاعب النيجيري على فسخ التعاقد ومنحه مقابل مادى من أجل هذه الخطوة، إلا أن اللاعب حتى الآن متمسك بتقاضى مدة عقده بالكامل الذى يمتد لمدة 3 سنوات.

وأكد مصدر داخل سموحة، أن حازم فتوح وكيل النيجيري أجايى طلب من المسئولين في سموحة صرف بعض المستحقات للنيجيرى، وأبلغهم أن الإشاعات التي خضع له اللاعب تؤكد حاجته لتدخل جراحى جديد لعدم تماثله للشفاء وعدم قدرته على السير بشكل طبيعى مما يجعل فترة غيابه تزيد مرة أخرى.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى محمد نادى لاعب الوسط الهجومى الذى يعانى من مزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مواجهة فيوتشر التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.